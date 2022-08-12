السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات

رئيس الدولة يستقبل وفداً من الشباب يمثلون عدة جهات
12 أغسطس 2022 16:05

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مجلس قصر البحر وفدا من الشباب يمثلون مختلف الجهات.

وتبادل سموه خلال اللقاء الأحاديث الودية مع أبنائه الشباب ..وهنأهم بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من شهر أغسطس من كل عام. وأشار سموه إلى أن للشباب دوراً أساسياً في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم وصنع المستقبل في مختلف المجتمعات.

ودعا صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" الشباب إلى التمسك بالقيم والعادات والثوابت الأصيلة التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات. وقال سموه إن بلادنا تمر بمرحلة جديدة من التاريخ خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم. وأضاف سموه: "بناء الدول ليس بالمال .. فالإنسان والقيادة والرؤية الصادقة والحكيمة والقراءة الصحيحة للمستقبل وسرعة اتخاذ القرار تجعل الإنسان يسبق".

أخبار ذات صلة
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
الإمارات تحصد «الميدالية السابعة» في «التضامن الإسلامي»

ونوه سموه بأن الأمم تبنى بكوادر شبابها .. وسنة الحياة أن جيلاً يسلم الراية إلى الجيل الآخر. وقال صاحب السمو رئيس الدولة: "أطرح هذا الموضوع لأوضح مقومات نجاح أي جيل ..وهي ثلاثة عوامل رئيسية أريد التركيز عليها، أولها التربية وأكرر التربية، وثانياً التعليم وثالثاً العمل على إعداد قادة نافعين، بحيث إذا وجهته إلى اتجاه معين تعلم أنه سيكون منتجاً". ومثل وفد الشباب .. متطوعون من مؤسسة الإمارات وبرنامج خبراء الإمارات ومجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة إضافة الى عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
أحد المارة يستخدم مظلة تقيه الحر
عربي ودولي
الصين تفرض حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة الحر
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©