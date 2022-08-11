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الإمارات

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي شمال بوركينا فاسو

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
12 أغسطس 2022 01:39

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة "ياتينغا"، شمال جمهورية بوركينا فاسو، وأدى إلى مقتل العديد من عناصر قوات الأمن والمدنيين، فضلاً عن إصابة العشرات.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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