وزير العدل: الشباب ثروة الإمارات

أبوظبي (وام)

تشارك وزارة العدل العالم الاحتفاء بـ «اليوم العالمي للشباب» الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وذلك عبر تسليطها الضوء على جهودها الكبيرة والمتميزة المبذولة في مجالات تمكين الشباب والنهوض بهم، بما يصنع منهم أداة قوية لتحقيق خطط التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

كان من بينها إصدار معالي وزير العدل قراراً بوجود الشباب ضمن اللجان وفرق العمل بالوزارة، ورفع نسب استقطاب الشباب للعمل ضمن الكادر الوظيفي بالوزارة، بحيث أصبحوا يشكلون اليوم أكثر من 44% من إجمالي عدد العاملين، بواقع 220 شاباً و213 شابة جميعهم من حملة الشهادات الجامعية، من بينهم 56 شاباً وشابة من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه.

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على توفير الدعم لشبابها وتمكينهم لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم والمساهمة بفاعلية في خدمة الوطن والمجتمع، مضيفاً بأن الشباب هم ثروة الإمارات، وأن الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم من شغل المناصب القيادية يعتبر أولوية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. وأوضح أن دولة الإمارات كانت ولا تزال سباقة في إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.