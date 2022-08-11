السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«المباركة»: رسالتنا ترسيخ الوعي لدى الشباب

من فعاليات الورشة (من المصدر)
12 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت مؤسسة المباركة أهمية الاحتفاء بيوم الشباب العالمي، مشيرة إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في إعداد الشباب للمستقبل وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من الإبداع والريادة من خلال التنمية الوطنية.
ونظمت مؤسسة المباركة ورشة عمل تفاعلية لتطوير مهارات المشاركين من النشء والمراهقين في العمل الجماعي، التفكير النقدي وحل المشكلات.
وقدمت الورشة كل من الدكتورة ريم الكندي مستشار مجلس الشباب بمؤسسة المباركة وشيماء الهاجري عضو مجلس شباب مؤسسة المباركة.
وأكدت الدكتورة ريم الكندي اهتمام المؤسسة بترسيخ الوعي لدى فئات النشء والمراهقين والشباب، وذلك انطلاقاً من دورها في تعزيز البناء المعرفي لهذه الفئات، ومن هنا تأتي أهمية ورشة العمل التي تستند إلى ثلاثة محاور تفاعلية.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل

تكامل الأدوار
تناولت الورشة أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات التنمية الاجتماعية للارتقاء بالبناء المعرفي لهذه الفئات، خاصة في مرحلة عمرية مبكرة، بحيث يتسنى للفرد التعرف على أفضل الممارسات التطبيقية التي تمكنه من إتقان هذه المهارات وتقديمها بصورة جيدة في حياته العلمية والعملية.
وتطرقت شيماء الهاجري إلى عدد من الأدوات العملية التي تمكن المشارك من إتقان مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي، وكذلك آلية توظيف هذه المهارات في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي قد تواجه المشاركين. وتضمنت الورشة نماذج تطبيقية يتعرف من خلالها المشارك على طرق التفكير النقدي وحل المشكلات وتوظيف الأساليب العلمية في هذا الصدد. ومن جانبهم أعرب المشاركون في الورشة عن استفادتهم من المحاور التي تتناولها الورشة والطرق التطبيقية المقدمة لهم. وقالت نور عبد الحميد: لقد سعدت بالمشاركة في هذه الورشة واستفدت كثيراً من المعلومات والمحتوى المعرفي. وقال علي الهاشمي: الورشة قدمت لي وللمشاركين الكثير من المعلومات والمحتوى المعرفي الذي أكسبني مهارات كثيرة تتعلق بالتفكير النقدي وربط المقدمات بالنتائج بالإضافة إلى توظيف الأساليب العلمية في مواجهة التحديات.

 

مؤسسة المباركة
الشباب
الإمارات
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©