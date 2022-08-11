عبدالله آل حامد: الشباب صناع المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي في يوم الشباب الدولي بأن شباب الوطن هم الثروة الحقيقية لوطن يراهن على قدراتهم ليكملوا المسيرة نحو مواصلة تميزه وريادته على الساحة العالمية في جميع الأصعدة وصنع إنجازات استثنائية تعانق فيها طموحاتهم السماء.

وأشار معاليه: «يلعب الشباب دوراً مهماً في تحقيق المستقبل الواعد الذي ينتظر دولتنا في الخمسين عاماً المقبلة.

وبينما ننظر للمستقبل بطموحات تعانق السماء ننظر للشباب وكلنا ثقة بأنهم هم صناع المستقبل الأفضل لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، الذين يعملون على تحقيق المستقبل الذي يطمحون له من اليوم، مستقبل يضمن صحة أفضل، لهم، ولعائلاتهم، ولسكان إمارة أبوظبي».

وأوضح معاليه أن دائرة الصحة في أبوظبي حريصة على تمكين الشباب سواء من خلال تحفيزهم على دراسة التخصصات الطبية والانضمام لمنظومة الرعاية الصحية والمساهمة في تطورها أو عبر تقديم الدعم للأفكار الخلاقة والمشروعات الناشئة وتمكين الشباب من أن يكونوا رواد أعمال ناجحين، مشيراً إلى دور الشباب المحوري في إرساء مكانة الإمارة كحاضنة الابتكار في علوم الحياة والصحة الرقمية وغيرها من المجالات الواعدة.