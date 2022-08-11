السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ورشة حكومة دبي: الشباب محور رئيس للنمو

فهد أحمد الرئيسي
12 أغسطس 2022 02:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل

 قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، بمناسبة اليوم الدولي للشباب: يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب تقديراً لدور الشباب البارز في دفع عجلة النماء والازدهار في المجتمعات، على كافّة الأصعدة. 
وأضاف، يجسد احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة في إتاحة الفرصة أمام شباب وشابات الوطن لمواصلة الاضطلاع بدور حيوي في مسيرة الدولة الزاخرة بالإنجازات، باعتبارهم المحور الرئيس للنمو، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث أكد سموُّه أن «الإمارات قصة نجاح أبطالها الشباب، وبروح الشباب نحقق المراكز الأولى». 
وقال الرئيسي: لطالما شكَّل الشباب حجر الزاوية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الأولى، وسيتواصل هذا النهج خلال الخمسين عاماً المقبلة، تماشياً مع الرؤى والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، لتعزيز تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتزويدهم بقدرات تنافسية وإنتاجية. 

دبي
فهد أحمد الرئيسي
الشباب
الإمارات
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©