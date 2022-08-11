ورشة حكومة دبي: الشباب محور رئيس للنمو

دبي (الاتحاد)

قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، بمناسبة اليوم الدولي للشباب: يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب تقديراً لدور الشباب البارز في دفع عجلة النماء والازدهار في المجتمعات، على كافّة الأصعدة.

وأضاف، يجسد احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة في إتاحة الفرصة أمام شباب وشابات الوطن لمواصلة الاضطلاع بدور حيوي في مسيرة الدولة الزاخرة بالإنجازات، باعتبارهم المحور الرئيس للنمو، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث أكد سموُّه أن «الإمارات قصة نجاح أبطالها الشباب، وبروح الشباب نحقق المراكز الأولى».

وقال الرئيسي: لطالما شكَّل الشباب حجر الزاوية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الأولى، وسيتواصل هذا النهج خلال الخمسين عاماً المقبلة، تماشياً مع الرؤى والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، لتعزيز تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتزويدهم بقدرات تنافسية وإنتاجية.