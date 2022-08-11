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الإمارات

سفارة الإمارات في كانبرا تحتفل باليوم العالمي للسكان الأصليين

جانب من الاحتفال (وام)
12 أغسطس 2022 02:16

كانبيرا (وام)

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أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كانبرا، فعالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للسكان الأصليين، خاصة الأبروجونيز وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا، بحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى أستراليا. وألقى عبدالله علي عتيق السبوسي، سفير الدولة لدى أستراليا، كلمة في هذه المناسبة، أشار خلالها إلى جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ حب التراث في نفوس شعب دولة الإمارات من خلال التركيز على الماضي العريق والذي كان أساساً للنهضة التي شهدتها دولة الإمارات في المجالات كافة. وأوضح أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على هذا النهج في إحياء التقاليد والتمسك بالإرث وتعزيز قيم التعايش والحوار الحضاري. وأكد حرص السفارة على مد جسور التعاون الثقافي بين المؤسسات الإماراتية ونظيرتها الأسترالية، بما يعزز من تبادل الخبرات والاستفادة الناجحة في جميع المجالات، بهدف صون التراث وتعزيزه بين أبناء المجتمع.

الإمارات
كانبرا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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