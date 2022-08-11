السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس غانا يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الدولة

رئيس غانا لدى استقباله عامر العلوي (وام)
12 أغسطس 2022 02:16

أكرا (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل

استقبل فخامة نانا دانكوا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، في القصر الرئاسي بالعاصمة أكرا، عامر العلوي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية غانا، وبحث معه في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ونقل العلوي خلال اللقاء إلى فخامة الرئيس أكوفو أدو تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياتهما لبلاده وللشعب الغاني الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، عبّر فخامة الرئيس أكوفو أدو عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا. واستعرض القائم بالأعمال مع فخامة الرئيس أكوفو أدو تطوّر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وسبل توطيد التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الدولية، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات واستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك.

غانا
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©