رئيس غانا يستقبل القائم بالأعمال في سفارة الدولة

أكرا (وام)

استقبل فخامة نانا دانكوا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، في القصر الرئاسي بالعاصمة أكرا، عامر العلوي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية غانا، وبحث معه في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ونقل العلوي خلال اللقاء إلى فخامة الرئيس أكوفو أدو تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياتهما لبلاده وللشعب الغاني الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، عبّر فخامة الرئيس أكوفو أدو عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا. واستعرض القائم بالأعمال مع فخامة الرئيس أكوفو أدو تطوّر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وسبل توطيد التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الدولية، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات واستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك.