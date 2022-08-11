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سفير الدولة يلتقي وزير «التجارة» الكويتي

مطر النيادي وفهد الشريعان خلال اللقاء (وام)
12 أغسطس 2022 02:16

الكويت (وام) 

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التقى الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة، معالي فهد الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الكويتي. وأكد السفير النيادي خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. من جهته أشاد معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الكويتي بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على  الصعد والمجالات كافة. جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مطر حامد النيادي
الكويت
الإمارات
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