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«مستقبل البشرية» على أجندة «منتدى دبي» أكتوبر المقبل

«مستقبل البشرية» على أجندة «منتدى دبي» أكتوبر المقبل
12 أغسطس 2022 02:16

دبي (الاتحاد)

يستضيف «منتدى دبي للمستقبل» الذي أعلن إطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 400 خبير عالمي في مجال تصميم المستقبل و45 منظمة ومؤسسة دولية، يشاركون في أكثر من 30 جلسة تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز القطاعات والتحديات الحالية والمقبلة والفرص الواعدة لتصميم مستقبل أفضل للبشرية.
وتركز جلسات المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2022 في «متحف المستقبل»، على 4 محاور رئيسية تشمل «مستقبل العالم» و«الحد من المخاطر المستقبلية من خلال الرؤية الاستشرافية» و«مستقبل القيم الإنسانية في ظل التحولات التكنولوجية» و«المراهنة على المستقبل عبر استشرافه».

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  • خلفان جمعة بلهول
    خلفان جمعة بلهول

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الهدف الرئيسي لتنظيم «منتدى دبي للمستقبل» يتمثل في تسليط الضوء على أهم المواضيع التي تهم الإنسان من خلال إطلاق منصة عالمية من دبي تجمع أصحاب الرؤى المستقبلية لرسم خريطة طريق لنمو مستدام قائم على المعرفة، واستشراف الفرص التي تأتي مع التحديات، ومواجهة المتغيرات الطارئة بالاعتماد على الابتكار وعبر تبني أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وأضاف: «إن سرعة تطور المعرفة الإنسانية لا تترك مجالاً للانتظار، فالمستقبل قريب جداً، وفي عالم يطور فيه الذكاء الاصطناعي نفسه بنفسه، لم يعد الحديث عما سنشهده من تغيرات وإنما ما نعيشه من تغيرات، وهذا يفرض علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لها بشكل دائم وأن نوظف تطبيقاتها لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة حياة أفرادها».

  • عبد العزيز الجزيري
    عبد العزيز الجزيري

قطاعات متنوعة
قال عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «ستركز جلسات منتدى دبي للمستقبل على قطاعات تكنولوجية واقتصادية متنوعة بدءاً من آثار التغير المناخي، وصولاً إلى المكانة المنتظر أن يشغلها وقود الهيدروجين على حساب النفط والغاز، والمساحات التي يأخذنا إليها الذكاء الاصطناعي، وأهمية سد الفجوة الرقمية، وصولاً إلى استيطان الكواكب». 
وتابع بالقول: «سيقدم المنتدى فرصة للتعريف بمختلف الرؤى العالمية حول مستقبل مختلف القطاعات التي تمس حياتنا وتطور اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وتوجهات شبابنا وأسلوب عمل حكوماتنا... فالمستقبل سيشهد تحولات كبرى لا يمكن مواكبتها بالشكل الصحيح، إلا من خلال التخطيط الاستباقي والشامل».

 

حمدان بن محمد
دبي
مؤسسة دبي للمستقبل
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