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الإمارات

تفاهم بين «الإمارات للدراسات» و«أمانة التعاون»

ابتسام الطنيجي وسلطان السويدي عقب التوقيع (وام)
12 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (وام)

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 وقّع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر المركز بأبوظبي. وتعد هذه المذكرة تتويجاً لتاريخ طويل من التعاون بين الطرفين تضمَّن القيام بمشروعات بحثية، ومشاركات في تنظيم الفعاليات العلمية، وتبادلاً للخبرات بين الجانبين في مجالات الاهتمام المشتركة. 
مثّل المركز في توقيع المذكرة الدكتورة ابتسام علي الطنيجي، مدير قطاع خدمة المجتمع بالإنابة، ومثّل الأمانة العامة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لرفع مستوى الوعي الخليجي والإقليمي والدولي بالقضايا ذات الصلة باهتمامات الطرفين، وذلك عن طريق تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك، وتطوير المشروعات المعرفية الثنائية بين الطرفين، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتنوع مصادر البحث أمام الباحثين، والنشر والترجمة والاستفادة من إمكانيات كل طرف ومن مكاتبه وفروعه في الداخل والخارج، والاحتكاك بذوي الخبرات المحلية والدولية وتبادل الأفكار عبر المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية.  

مركز الإمارات للدراسات والبحوث
مجلس التعاون الخليجي
أبوظبي
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