42 ألف ساعة تطوعية لـ«كلنا شرطة»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مهام إنسانية في 42 ألفاً و73 ساعة تطوعية خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمنت تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع.

وأشاد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بالدور الذي تقوم به منظومة كلنا شرطة في تجسيد استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تماشياً مع التوجهات الحكومية من أجل ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية بما يعزز جودة حياة المجتمع بشكل مستدام.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن الأعضاء شاركوا في 10 ورش عصف ذهني حول «المشاورات المجتمعية» للتعرف على التحديات والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة كلنا شرطة.

وأشار إلى أنه تم عقد 21 دورة تدريبية استفاد منها 7263 متطوعاً، متضمنة دورات تأسيسية وتخصصية أبرزها (دورة الإسعافات الأولية - دورة إعداد التقارير - دورة أمن الفعاليات - الأزمات والكوارث - إدارة الفرص التطوعية - الابتكار في المجال الشرطي) وذلك بالتنسيق مع الجهات الشرطية، وذكر انه تم إرسال همسات تطوعية عبر الشاشات الرقمية والتطبيق الذكي لـ«كلنا شرطة» وبلغ عددها 12 همسة واستفاد منها 152001 متطوع، موضحا أن الهمسات التطوعية هي عبارة عن رسائل تحفيزية وتوجيهية عن أهمية العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية والمواطنة الإيجابية.

بيئة آمنة ومحفزة

أكد الرائد راشد سعيد الأشخري رئيس قسم «كلنا شرطة» أهمية دور منظومة «كلنا شرطة» في تحقيق استمرارية العمل بإسعاد المجتمع والأفراد وإيجاد بيئة تطوعية متطورة آمنة ومحفزة قائمة على الشراكة التكاملية والمشاورات المجتمعية التي تساهم في الارتقاء بالعمل الأمني، لافتاً إلى دور المنظومة في تحقيق الأمن المستدام وتعزيز الموقع الريادي والتنافسي لشرطة أبوظبي.