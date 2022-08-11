مخالفة 115 «منشأة بناء» غير ملتزمة في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

قال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، إن البلدية أنجزت (296) رخصة بناء خلال النصف الأول من العام الجاري في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، تمثلت في (173) رخصة بناء سكنية، و(14) رخصة بناء لأرض زراعية، و(40) رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، إضافة إلى (69) رخصة بناء صناعية وخدمات، وفي الفترة ذاتها تم اعتماد (340) شهادة إنجاز، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تختصر على المتعاملين الوقت والجهد وإنجازها بالدقة اللازمة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتوفير بيئة محفزة على الاستثمار.

وأوضح أن هناك ارتفاعاً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، حيث حققت البلدية متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط العديد من الإنجازات خلال الأعوام السابقة، خصوصاً في مجال تطوير البنية التحتية والخدمية ومواكبة التوسع العمراني في مدينة دبا.

وأكد أن البلدية تنظم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وكذلك المواقع قيد الإنشاء، حيث أسفرت الجولات عن تحرير (115) مخالفة على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل، منها عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع.