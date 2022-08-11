السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مخالفة 115 «منشأة بناء» غير ملتزمة في دبا الفجيرة

حسن سالم اليماحي
12 أغسطس 2022 02:16

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أنديتنا تبدأ «ّرحلة العودة» استعداداً لانطلاقة «دوري أدنوك»
إنجاز 214 رخصة بناء في دبا الفجيرة

قال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، إن البلدية أنجزت (296) رخصة بناء خلال النصف الأول من العام الجاري في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، تمثلت في (173) رخصة بناء سكنية، و(14) رخصة بناء لأرض زراعية، و(40) رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، إضافة إلى (69) رخصة بناء صناعية وخدمات، وفي الفترة ذاتها تم اعتماد (340) شهادة إنجاز، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تختصر على المتعاملين الوقت والجهد وإنجازها بالدقة اللازمة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتوفير بيئة محفزة على الاستثمار.
وأوضح أن هناك ارتفاعاً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، حيث حققت البلدية متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط العديد من الإنجازات خلال الأعوام السابقة، خصوصاً في مجال تطوير البنية التحتية والخدمية ومواكبة التوسع العمراني في مدينة دبا.
وأكد أن البلدية تنظم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وكذلك المواقع قيد الإنشاء، حيث أسفرت الجولات عن تحرير (115) مخالفة على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل، منها عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع.

دبا الفجيرة
بلدية دبا الفجيرة
حسن سالم اليماحي
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©