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تفاهم بين «الهوية» و«واجب»

طحنون بن خليفة والحضور في لقطة تذكارية (من المصدر)
12 أغسطس 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تفاهم مع جمعية واجب التطوعية، لترسيخ مفاهيم التطوع من خلال برامج التوعية والتثقيف والمشاركات التطوعية.
وتسلّم الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية في جمعية واجب التطوعية، من اللواء خميس محمد الكعبي، مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة، بطاقة عضوية فريق «بصمة التطوع» التابع للهيئة، وذلك على هامش الاتفاقية.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، أن دولة الإمارات تحتضن روّاد في العمل التطوعي، الجاهزين والراغبين في البذل والمساعدة، مشيراً إلى أن جمعية واجب التطوعية على أتم الاستعداد لتنسيق الجهود، وتقديم خبراتها، ليكون العمل التطوعي مؤثراً، والعطاء مستداماً.
وثمّن القائمين على هذه المبادرة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على جهودهم لمأسسة العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أهمية المذكرة التي تأتي في إطار ترسيخ وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي وجمعيات النفع العام.
وقع المذكرة في مقر الهيئة اللواء خميس محمد الكعبي، ومنصور إسحاق سليمان، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون المتطوعين.
وتهدف المذكرة إلى صياغة مرتكزات العمل التطوعي المنظّم، وتعزيز سُبل التعاون لإيجاد بيئة تطوعية مشجعة وآمنة ومحفزة تجسيداً لمبدأ التشاركية، وبناء مهارات التطوع، وتنمية روح المواطنة الفاعلة من خلال الاندماج بالأعمال التطوعية، وتنفيذ نشاطات لخدمة المجتمع المحلي.
ونصّت الاتفاقية، على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع موظفي الهيئة على الانخراط في الأنشطة التطوعية، والتأكيد على أهمية دورهم في دعم الجهود المجتمعية وتعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المجتمع.
كما ركزت على تنفيذ برامج مشتركة من شأنها إثراء المعرفة وتعزيز الوعي بثقافة التطوع، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية ومجالس التوعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التخصصية.
وتبادل الطرفان دروعاً تذكارية.. وحضر مراسم توقيع المذكرة من طرف الهيئة، العميد طارق سالم بن ربيعة، مدير إدارة الموارد المالية، والنقيب محمد حسن سعيد الحمادي، رئيس قسم الاستراتيجية والمستقبل، وعدد من الضباط والمنتسبين من المتطوعين، ومن طرف الجمعية، مريم الأحمدي، رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي، وأحمد الحميدة، المدير التنفيذي.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
جمعية واجب التطوعية
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