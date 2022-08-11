اختتام البرنامج الطلابي لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، حفل ختام البرامج الصيفية الطلابية الذي أقيم في الفيستيفال سيتي سنتر تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وفستيفال سيتي سنتر، بالإضافة إلى العديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومشاركة 1300 طالبٍ وطالبة من 15 جنسية عربية، تراوحت أعمارهم بين 11 إلى 17 عاماً، حيث امتد البرنامج من 12 يوليو، ولغاية 11 أغسطس.

والتقى اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني على هامش الحفل بعدد من أولياء أمور الطلبة مستمعاً لملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم وأمنياتهم بالبرامج القادمة، مؤكدا لهم بأن شرطة دبي حريصة على تطوير البرامج الطلابية بدوراتها القادمة بحيث تتناسب مع ميول الطلاب وتطلعاتهم وأفكارهم وتوقعاتهم، مؤكداً بأن رؤية شرطة دبي ليست رؤية أمنية فحسب وإنما تعليمية ومعرفية ورياضية، لافتاً إلى أن البرنامج هذا العام حظي بمشاركة قياسية تفوق السنوات السابقة بنسبة كبيرة، مما يجعل شرطة دبي في ريادة الجهات الداعمة لترسيخ المفهوم الأمني بنفوس وعقول النشء حتى يكونوا قادرين على إدارة دراستهم وأعمالهم المستقبلية بشكل متميز يعكس رؤية واستراتيجية دولة الإمارات الداعمة لمستقبل الشباب وتطلعاتهم.