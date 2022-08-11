إنشاء جسر على شارع محمد بن زايد بعجمان

سعيد أحمد (عجمان)

أكدت المهندسة منيرة عبد الكريم، مديرة إدارة مشاريع المنطقة الغربية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة باشرت تنفيذ مشروع جسر جديد على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من منطقة التلة بإمارة عجمان.

وأشارت في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إلى أن المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 100 مليون درهم، يشمل إضافة تقاطع مزدوج على شارع الشيخ محمد بن زايد، بهدف تأمين انسيابية عملية الدخول والخروج من إمارة عجمان، وتقليل الضغط على النفق الحالي.

وأضافت: تعكف وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً على تنفيذ الطرق الداخلية لمدينة الشيخ محمد بن زايد بمنطقة المنتزي في إمارة عجمان، إذ تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الذي تم تقسيم العمل فيه إلى ثلاث مستويات 34 مليون درهم، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، جارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة، وهي طرق منفردة حارة بكل اتجاه بطول 11 كم، إضافة إلى طرق مزدوجة حارتين بكل اتجاه وجزيرة وسطية بطول 2.5 كم.

وقالت إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسعى من خلال تنفيذها المشروعات المختلفة، منها مشروعات الطرق، إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دولياً في مجال الطرق، وفي مؤشر التنافسية العالمية، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة عالمياً، فضلاً عن إسهاماتها في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، الأمر الذي يصب في مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، ويدعم مئوية الإمارات 2071.

وأكدت المهندسة منيرة عبدالكريم أن الوزارة تحرص على تطوير وتحسين شبكة الطرق الممتدة في كافة الإمارات، لتلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور، مؤكدة أن الوزارة تطبق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعاونها مع شركائها، على المحافظة على مكتسبات الدولة في البنية التحتية.

3 مشاريع

قالت المهندسة منيرة عبد الكريم، إن الوزارة تعكف على إنجاز 3 مشاريع ضمن مجموعة الطرق الشريانية التي تنجزها في الدولة، وسينتهي العمل بها خلال عامي 2022 و2023، وتشمل مشروع إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات «المرحلة الثانية»، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي «E88» الشارقة - الذيد - مسافي «المرحلة الثالثة - من تقاطع 7 حتى مدخل الذيد»، إضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات، المرحلة الثانية «الطريق الرابط بين شارع الإمارات مع شارع الاتحاد - المرحلة الأولى».