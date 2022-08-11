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38 ألف تصريح لمستخدمي «السكوتر» في دبي

38 ألف تصريح لمستخدمي «السكوتر» في دبي
12 أغسطس 2022 02:15

دبي (وام) 

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أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 38102 تصريح لاستخدام السكوتر الكهربائي، خلال الشهور الثلاثة الأولى من إطلاق منصتها الرقمية الخاصة بإصدار التصريح المجاني ليبلغ المعدل اليومي للتصاريح الصادرة من الهيئة نحو 423 تصريحاً. 
وأظهرت نتائج إطلاق المنصة الرقمية أن 11206 (ما يعادل 29%) من أصحاب التصاريح، هم من السياح وزوار دبي، حيث تؤكد هذه الأرقام الجهود المبذولة لتنفيذ توجهات حكومة دبي، في تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة للدراجات، ودور الهيئة الريادي في تشجيع السكان والزوار على استخدام السكوتر الكهربائي بوصفه إحدى وسائل التنقل البديلة، والمثالية للتنقل الفردي للرحلات القصيرة. 
ويتطلب الحصول على التصريح، اجتياز الدورة التدريبية التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، وألا يقل عمر المتدرب عن 16 عاماً. وتشمل الدورة التدريبية دروساً عن المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بالسكوتر، والتزامات المستخدمين، إضافة إلى المناطق المسموح فيها باستخدام السكوتر، كما تتناول الدورة التعريف بالإشارات والعلامات المرورية المرتبطة بالسكوتر.  

السكوتر
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
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