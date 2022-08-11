التوطين وتحديات الخبرة في مجال الأمن السيبراني

الدكتور محمد الكويتي*

يعتبر الأمن السيبراني واحداً من المجالات الحيوية لأيٍ دولة بل ولأي مؤسسة.

فقد بات يشكل في يومنا الحالي خط الدفاع الأول ضد الهجمات السيبرانية، سواءً كانت موجهة لقطاعات البنية الحساسة في الدولة أو نحو الشركات والأفراد. وبالنسبة لدولة الإمارات فهو يعد ركيزةً أساسية في رسم توجهات المستقبل نحو عصرٍ رقميٍ آمن، مُنسجماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 واستعداداتها في هذا السياق للتحول الفاعل والمستدام للخمسين عاماً المقبلة، مشكلاً بذلك تجسيداً عملياً لتوجيهات قيادة البلاد نحو مجتمع رقمي مستقر وسلمي.

وانطلاقاً مما سبق، قام مجلس الأمن السيبراني، وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والرئيسيين، بما فيهم الحكومة الرقمية والهيئات الرقمية في كل إمارة، بإطلاق العديد من المبادرات والسياسات لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى العنصر البشري المحلي، ولا سيما تلك التي تستهدف رفع الكفاءة وبناء القدرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الصدد.

ونظراً لحداثة المجال من جهة، ونقص المهارات اللازمة للتصدي وتحليل التهديدات السيبرانية من جهة أخرى، باعتباره واحداً من المجالات التي تتطلب خبرات محددة يتم بناؤها وجمعها على مدى سنوات، عبر مواجهة حوادث أمن سيبراني مختلفة والتعامل معها باستخدام أدوات وبرمجيات وحلول تجارية متنوعة لمجموعة من القطاعات، فقد واجهنا خلال مسيرتنا في التركيز على بناء القدرات الوطنية واختيار الكفاءات المحلية في هذا المجال، نُدرة الكفاءات الوطنية التي تنطبق عليها تلك الشروط.

وللتغلب على التحديات السابقة، باشر المجلس سريعاً بوضع استراتيجيات متنوعة تضمن بناء القدرات الوطنية والاستفادة من المهارات العالمية في آنٍ واحدٍ، فعلى سبيل المثال قام المجلس بالتنسيق مع القطاع الأكاديمي في الدولة بتعزيز برامج الأمن السيبراني في التعليم العالي عبر مجموعة من الشراكات مع العديد من جامعات النخبة في الدولة لإضافة الأمن السيبراني لمساقاتهم التعليمية، والتركيز على الجانب العملي والتقني خلال تدريسها، كما قام المجلس ولاختصار فترة بناء القدرات المحلية بجلب أحدث تقنيات محاكاة الهجمات السيبرانية، مُمكناً المتدربين من التعامل مع مجموعة متنوعة من سيناريوهات الهجمات السيرانية التي تستهدف قطاعات مختلفة بتقنيات مختلفة وحلها باستخدام الأدوات والحلول التجارية المستخدمة بمختلف القطاعات في الدولة، ما يختصر فترة بناء الخبرات المحلية وتوطين قطاع الأمن السيبراني في مدة تتراوح بين 18 شهراً وخمس سنوات كحد أقصى، كما تم التعاقد مع مجموعة من شركات الاستشارات العالمية مع شرط توطين التقنية لشركاء محليين وشركات وطنية عبر إلزامهم بالعمل على برنامج القيمة الوطنية المضافة.

يستهدف البرنامج قطاع التعليم في مرحلته الأولى بهدف تخريج 3000 خبير أمن سيبراني، ثم الانتقال لبقية قطاعات البنية التحتية الحساسة، وتدريب موظفيهم التقنيين وذوي الصلة. وفي الختام، نهدف في المجلس إلى بناء القدرات المحلية بمجال الأمن السيبراني بسرعة وكفاءة، تواكب استراتيجيات الحكومة الإماراتية ومستهدفاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.



رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة