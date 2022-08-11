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رحلة ترفيهية لكبار المواطنين في عجمان

خلال الفعالية الترفيهية (من المصدر)
12 أغسطس 2022 02:15

عجمان (الاتحاد) 

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نظّم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، التابع لوزارة تنمية المجتمع، رحلة ترفيهية لعدد من كبار المواطنين من الرجال والسيدات منتسبي «النادي النهاري»، إلى إحدى المزارع بمنطقة الحليو في الإمارة، وذلك في إطار فعاليات «المنصة الصيفية المجتمعية» وذلك بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وبحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام المكتب، وعدد من موظفي المركز والضيوف.
تأتي هذه الرحلة في سياق حزمة من البرامج والفعاليات التي يجري تنظيمها في إطار حرص المركز على تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي على نطاق المجتمع ولفئة كبار المواطنين على وجه الخصوص، ودعم الجوانب الحياتية ضمن محور التواصل المجتمعي.
وتضمنت الفعالية عرض مقاطع لبعض المسلسلات التراثية الإماراتية، لإضافة أجواء من السعادة والبهجة على وجوه كبار المواطنين، واستعادة لحظات وذكريات من الماضي الجميل. وألقى الوالد عبدالله الجافوت بعض القصائد والأبيات الشعرية، ونظمت مسابقات متنوعة، اشتملت على أسئلة طريفة حملت طابعاً من التحدي والتنافس. وكرم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي الفائزين والفائزات، ورعاة الفعالية.

عجمان
كبار المواطنين
وزارة تنمية المجتمع
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