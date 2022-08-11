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رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات الثنائية

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات الثنائية
11 أغسطس 2022 19:49

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 
وتبادل الجانبان، خلال الاتصال، وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. 

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