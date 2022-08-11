طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 14:31 والمد الثاني عند الساعة 01:06 والجزر الأول عند الساعة 18:53 والجزر الثاني عند الساعة 08:24. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 21:43 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.