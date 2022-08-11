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"الاتحادية للهوية والجنسية" تصدر الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بدءاً من سبتمبر

"الاتحادية للهوية والجنسية" تصدر الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بدءاً من سبتمبر
11 أغسطس 2022 15:01

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021 في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية ورفدها بالتنافسية الدولية.

وقال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي يأتي في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لترسيخ الهوية الإماراتية ومواكبة أحدث التقنيات في مجال إصدار جوازات السفر، وتقديم خدمات مبتكرة للتعريف بالهوية الشخصية وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تعزيز مرونة ممارسة الأعمال المتصلة بالأفراد ضمن مختلف مؤسسات الدولة، بما يرفع مستوى جودة حياة المواطنين ويوفّر تجربة سفر تعزز مكانة الدولة وريادتها، وأكد حرص الهيئة على تطوير خدماتها المستقبلية تماشياً مع التوجهات المستقبلية للحكومات على مستوى العالم. وسيبدأ العمل على إصدار جواز السفر الإماراتي الجديد انطلاقا من الأول من سبتمبر 2022، بما يمثل قفزة تقنية جديدة تتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بتعزيز المسيرة نحو الحكومة الذكية لتعظيم المكانة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مختلف الخدمات الحكومية المقدمة وتلبيةً لأحدث المتطلبات الأمنية والتكنولوجية في إثبات الهوية الشخصية.

ويتمتع الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنيّة غير مسبوقة ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي - كربونات بدلاً من الورق مما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة لا سيما وأنها تتسم بسماكتها مما يحول دون إمكانية إتلافها إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد. كما يعد رفع المعايير الأمنية لجواز السفر الإماراتي ودعمه بالمواصفات التقنية الرائدة في مجال السفر خطوةً أساسية تعزز المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق مختلف متطلبات الأمن والأمان عند التنقل أو العبور عبر نقاط السفر الدولية، ودعم جهود الدبلوماسية لدولة الإمارات، والتي نجحت في إبراز قوة جواز السفر الإماراتي على مدى السنوات الماضية ليصبح الجواز الأقوى عالميّا.

وتعتبر جوازات السفر من الجيل السابق سارية المفعول ويمكن لحامليها استخدامها في السفر وذلك إلى حين اقتراب موعد انتهاء مدة صلاحية الجواز، فيما يمكن التقدم بطلب التجديد للحصول على الجيل الجديد عند الدخول ضمن فترة استحقاق التجديد والمحددة بـ 6 أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدون في الوثيقة، حيث يعتبر الجواز الجديد امتداداً للجواز السابق دون أي تغيير في الرسوم المقررة أو القنوات المخصصة لتقديم خدمات إصدار أو تجديد جوازات السفر من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP. يذكر أنه على حاملي جوازات السفر التحقق من سريان وثائقهم بمدة لا تقل عن 6 أشهر قبيل توجههم للسفر، في حين يمكنهم إصدار جوازات السفر أثناء التواجد في الخارج وذلك عبر سفارات الدولة والقنصليات التابعة لها. 

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الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
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