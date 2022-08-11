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المركز الوطني للبحث والإنقاذ يسعف مصاباً آسيوياً أثناء إحتراق صهريج وقود

المركز الوطني للبحث والإنقاذ يسعف مصاباً آسيوياً أثناء إحتراق صهريج وقود
11 أغسطس 2022 14:04

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة الفجيرة اليوم مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية تعرض لحروق متفرقة إثر احتراق صهريج وقود في منطقة البثنة في إمارة الفجيرة.

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وذكر المركز أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: وام
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
الفجيرة
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