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«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة

«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
11 أغسطس 2022 10:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بإمتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

 كما توقع المركز ابتداء من الأحد إلى الخميس فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.

 الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.  البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً من يوم الإثنين ليلاً في الخليج العربي وبحرعمان.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافات الجمهور بآخر المستجدات داعيا الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات.

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