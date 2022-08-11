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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده
11 أغسطس 2022 09:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد ،بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى معالي باهيمي باداكي ألبرت رئيس وزراء جمهورية تشاد.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
الإمارات
تشاد
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