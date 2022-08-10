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عمار النعيمي والقنصل الكوري يبحثان التعاون

عمار النعيمي لدى استقباله القنصل الكوري وفي الصورة عبدالله أمين والحضور (وام)
11 أغسطس 2022 01:35

عجمان (وام) 

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، مون بيونج جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية الذي قدم للسلام على سموه وبحث سبل التعاون. ورحب سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء بالقنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه أعرب القنصل العام الكوري عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

عمار النعيمي
كوريا الجنوبية
عجمان
الإمارات
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