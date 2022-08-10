أكاديمية الإعلام الجديد تناقش مستقبل التطوير الرقمي

دبي (وام)

نظمت أكاديمية الإعلام الجديد في دبي فعالية استضافت خلالها نخبة من صانعي المحتوى ومسؤولي التسويق في أهم القطاعات الحكومية والخاصة، من بينها شركة «موانئ أبوظبي» وشركة «دو» والقيادة العامة لشرطة دبي وغيرها من المؤسسات والشركات الحيوية في الدولة.

واستضافت الأكاديمية خلال الفعالية شركة «ميتا» التي تعد واحدة من أكثر الشركات الرقمية قيمة في العالم والتي كشفت عن بعض الأخبار الحصرية، فيما أجابت مون باز مسؤولة شراكات المبدعين لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في «ميتا» عن الكثير من التساؤلات المطروحة.

وقال راشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «عملنا على هذه الفعالية لتكون بمثابة جلسة عصف ذهني بين صانعي المحتوى الرقمي والجهات المعنية في بناء استراتيجيات مستقبلية للتطوير الرقمي في دولة الإمارات والعالم، لأن خلق هذا الحوار بين الأطراف يمثل جزءاً كبيراً من رسالة الأكاديمية التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من رواد العالم الرقمي في الإمارات، وربطهم مع القطاعات المهتمة باستقطاب مبدعين في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى».