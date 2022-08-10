تعاون بين «مالية دبي» و«مستشفى التداوي» لتعزيز خدمات الرعاية الصحية

دبي (وام)

أبرمت دائرة المالية في حكومة دبي ومستشفى التداوي التخصصي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدّمة لموظفي الدائرة. ووقع الاتفاقية في مقر دائرة المالية جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة، ومروان إبراهيم آل ناصر المدير العام لمستشفى التداوي التخصصي، بحضور ممثلين من الجانبين.

وقال جمال المري: إن من شأن إبرام مذكرة التفاهم توطيد أواصر التعاون بينهما والمساهمة في استفادة الموظفين من الخدمات الطبية والتوعوية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى حياتهم وحياة أسرهم الصحية ويساهم في الارتقاء بسعادتهم. وأعرب مروان إبراهيم آل ناصر، عن شكره لدائرة المالية، وأنها كانت من الجهات الحكومية السباقة إلى التعاون مع مستشفى التداوي التخصصي.

إضافة مهمة

أكّد ماهر محمد الجسمي رئيس قسم الخدمات الإدارية والمشتريات في دائرة المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الدائرة ومستشفى التداوي التخصصي يمثّل إضافة مهمة تعزّز التزام الدائرة بمعيار الصحة والسلامة المهنية ISO14001 الذي حصلت عليه العام الماضي. بدورها، قالت فاطمة قاسم المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة التداوي، إن إنشاء منظومة للرعاية الصحية داخل بيئة العمل يساهم في رفع الوعي الصحي الذي من شأنه التقليل من التعرّض للأمراض وتدارُك خطورتها، ما يعزز من كفاءة الموظفين ويرفع سعادتهم.