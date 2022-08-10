بدء موسم تسويق التمور لعام 2022

أبوظبي (وام)

أعلنت «مجموعة أغذية»، انطلاق موسم تسويق التمور لعام 2022، من خلال الفوعة، التي تُعد الرائدة في العالم لتصنيع وتعبئة التمور والمنتجات المشتقة من التمور. ويمتد الموسم الذي انطلق في 6 أغسطس حتى 27 أكتوبر، حيث يتم فيه تسلم التمور من أكثر من 17 ألف مزارع من مختلف أنحاء الدولة، بكميات متوقعة تصل إلى 90 ألف طن من مختلف أصناف التمور الإماراتية، وعلى رأسها صنف خلاص والأصناف ذات القيمة التجارية العالية مثل فرض، خنيزي، لولو، دباس ومجدول.

وقال مبارك هذيلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لمجموعة أغذية، إن الفوعة تحرص على تجهيز مراكز التسلم بكافة المعدات والآليات التي تمنح المزارعين رحلة تسويق سريعة وآمنة مع تطبيق الإجراءات المعمول بها لضمان سلامة الجميع عبر 7 مراكز مخصصة لتسلم التمور وهي الساد وأبوكرية وغمض في منطقة العين وسيح الخير والمرفأ وغياثي في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى مركز الذيد الذي يخدم مزارعي الإمارات الأخرى.

وأشار إلى مبادرة إطلاق الأسواق البديلة وهي قنوات تسويقية متاحة أمام المزارعين بدءاً من هذا الموسم، وذلك لتسويق تمورهم الفائضة عن سقف الإنتاج المدعوم، بهدف تنويع مصادر التمور المحلية عالية الجودة، بما يساهم في الارتقاء بجودة التمور الإماراتية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين الفوعة - جزء من مجموعة أغذية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والتي تعكس الحرص المشترك بين الطرفين في ما يخص خدمة المزارعين.

القدرة التنافسية

أكد مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن مبادرة طرح أسواق بديلة لبيع وتداول التمور المحلية تترجم اهتمام حكومة أبوظبي بتطوير وتحسين القدرة التنافسية لتمور الإمارات على المستويين المحلي والعالمي، وتحسين دخل أصحاب المزارع من منتجي التمور، وضمان حصولهم على عائد مجز لإنتاج مزارعهم، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاهتمام بإنتاج الأصناف المرغوبة محلياً وعالمياً، داعياً أصحاب المزارع ومنتجي التمور على التفاعل مع مبادرة الأسواق البديلة ومنصة إي زاد لبيع وتداول التمور، وبيع الإنتاج الفائض عن سقوف الإنتاج المعتمدة بالفوعة.