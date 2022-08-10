انخفاض في درجات الحرارة السبت

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت بعض مناطق الدولة سقوط أمطار متفرقة مع رطوبة ليلاً وصباح اليوم الخميس، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، مثيرة للغبار، والبحر خفيف موج في الخليج العربي وبحر عمان، وذلك نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى طقس حار وصحو إلى غائم جزئياً، وظهور سحب ركامية شرقاً. وقد سجلت سويحان، أمس، أعلى درجة حرارة على الدولة؛ إذ بلغت 50.6 درجة مئوية الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس 24.4 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي للدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وظهور السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها تصل إلى 40 كلم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويستمر الطقس الحار والصحو مع الرطوبة ليلاً يوم الجمعة، مع ظهور سحب قد تكون ركامية، ورياح مثيرة للغبار خلال النهار.

كما يتوقع المركز أن يكون الطقس يوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً، وقد يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها تصل إلى 40كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.