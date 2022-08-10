طريفة الزعابي مديرة عامة لـ«إكبا»

دبي (وام)

أعلن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) عن تعيين الدكتورة طريفة الزعابي مديرة عامة للمركز، لتصبح بذلك أول إماراتية تشغل هذا المنصب منذ تأسيس المركز عام 1999.

وكانت الزعابي انضمت للمركز في أغسطس 2019 كنائب المدير العام، ثم تولت بعد ذلك مهام المدير العام بالإنابة منذ نوفمبر 2020.

وتخرجت الدكتورة الزعابي من برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات «القيادات التنفيذية»، وشاركت بتدريب وتطوير العديد من الكفاءات التنفيذية بمختلف دول العالم كجزء من برامج حكومة الدولة لنقل المعرفة وتطوير القدرات الحكومية التنفيذية الدولية.

وتحمل الزعابي درجة الدكتوراه في التعليم من الجامعة البريطانية والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الشارقة، وتحظى بخبرة 25 عاماً في الإدارة التنفيذية والقيادية وتطوير الاستراتيجيات ودعم الابتكار والبحث وتنمية القدرات المحلية والدولية.

يشار إلى أن «إكبا» أسس باتفاقية مبرمة بين حكومة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية في عام 1996 واعتبر كياناً دولياً رسمياً، كما قدم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أوبك دعماً مالياً لتأسيس «إكبا» وتم افتتاح مقره الرئيس بدبي عام 1999.

وبات المركز الدولي للزراعة الملحية مركزاً عالمياً للتميز ينصب تركيزه على وضع حلول مصممة خصيصا لتناسب البيئات الهامشية والمناطق التي تواجه مشاكل الملوحة في العالم وندرة المياه والجفاف.

ويحظى المركز بشركاء في أكثر من 50 دولة، مما أتاح له إمكانية الاستفادة من مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الخبرات لتحقيق تأثير أكبر على أرض الواقع. كما أجرى المركز أنشطة وبرامج بحثية تهدف إلى التنمية في نحو 40 دولة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب القوقاز وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.