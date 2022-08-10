«السلامة الغذائية» تستقبل وفداً من «أبوظبي الزراعي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمقرها الرئيس أمس وفداً من نادي أبوظبي الزراعي، وذلك في إطار التعاون المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم القطاع الزراعي ضمن استراتيجية الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي للإمارة. ورحب سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالوفد الزائر الذي ترأسه اللواء متقاعد محمد معيوف الكتبي، الأمين العام لنادي أبوظبي الزراعي.

وقال سعيد البحري العامري: «يأتي الاجتماع ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي تسعى دائماً لإيجاد فرص التعاون مع مختلف الجهات التي تخدم القطاع الزراعي»، مشيراً إلى أن إشهار نادي أبوظبي الزراعي سيساهم في سهولة الوصول للمزارعين، وتقديم الإرشاد والنصح المناسب لهم، بجانب أنه سيكون ملتقى لتبادل الخبرات والآراء والأبحاث الزراعية الحديثة للارتقاء بهذا القطاع المهم والحيوي.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الهيئة ونادي أبوظبي الزراعي والتعريف ببرنامج تحالفات المزارعين الذي طرحته الهيئة وإمكانية التعاون لتحقيق أهداف البرنامج، بالإضافة إلى مناقشة مدى مواءمة الخطة الاستراتيجية للنادي مع الهيئة.