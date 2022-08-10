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استعراض مبادرات أكاديمية أبوظبي القضائية

سامي الطوخي وراشد الدرمكي ومنى الحربي خلال المنتدى (من المصدر)
11 أغسطس 2022 01:35

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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 نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، ملتقى إعلامياً عن بُعد بعنوان: «جهود ومبادرات أكاديمية أبوظبي القضائية». وتحدث في الملتقى الدكتور سامي الطوخي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، وراشد الدرمكي، المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية، ومنى الحربي، رئيسة قسم المعرفة القانونية بالدائرة. وأشار الدكتور سامي الطوخي إلى أهم وأبرز المبادرات والبرامج التي نفذتها الأكاديمية والتي شملت إطلاق وتنفيذ برنامج الباحثين القانونيين «مستشار قانوني حكومي معتمد»، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، وقد تم تصميمه بصفة خاصة للباحثين والموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون بالجهات الحكومية، ويغطي البرنامج عدداً من المحاور الرئيسة التي تشمل الأساسيات القانونية العامة للباحثين، وتنظيم مهنة المحاماة والقانونيين في حكومة أبوظبي، ويتضمن 25 مساقاً تدريبياً. وقد تم تقنين كافة المهن القانونية لضمان جودة الأعمال القضائية والقانونية ذات الصلة وعدم ممارسة المهن القانونية إلا بعد اجتياز برنامج التأهيل الأساسي ذي الصلة الذي تنظمه الأكاديمية. وتحدث راشد الدرمكي عن تطوير المنظومة التدريبية الإلكترونية للأكاديمية، حيث شمل تطوير نسخة محدثة من منصة الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات العمل والتحول الرقمي الذي تنتهجه دائرة القضاء. وتحدثت منى الحربي عن الإحاطات الجارية والمتخصصة، لافتة إلى تحديث وتزويد الهيئة القضائية وأعوان القضاء وكافة المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة وغيرهم على المستوى المحلي والدولي بالكتب والمراجع والدوريات وشروح القوانين والتشريعات الجديدة والمعدلة. 

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