جامعة خليفة و«مبادلة» تطلقان التدريب الوظيفي للطلبة المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من جامعة خليفة وشركة مبادلة للاستثمار اليوم، عن تنظيم برنامج تدريب وظيفي مشترك لمدة خمسة أيام، يستهدف الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية من الصفوف 10 وحتى 12 لإطلاعهم على المزيد من المعلومات حول الوظائف المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والوظائف المتمركزة حول التكنولوجيات الناشئة مستقبلاً.

يعتبر برنامج التدريب الوظيفي المشترك بين جامعة خليفة ومبادلة، والذي من المقرر عقده في الفترة ما بين 15 إلى 19 أغسطس في حرم جامعة خليفة الرئيس وحرمها في ساس النخل، جزءاً من برنامج مبادلة للتوطين الذي يسعى إلى إيجاد الفرص للمواطنين الإماراتيين وبناء قادة عالميين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مستقبلاً. وسيتم، خلال البرنامج، تقسيم الطلبة في ثلاث مجموعات وإطلاعهم بشكل واضح على مجموعات الوظائف التي تشمل الفضاء والروبوتات وعلوم الحياة والصحة وعلوم الكمبيوتر والطاقة والاتصالات والأمن الإلكتروني. وسيتم في اليوم الأخير من البرنامج دعوة الطلبة لعرض مشروع شامل يغطي المجال الوظيفي الذي يختاره الطالب وأسباب اختياره لهذا المجال وأهميته للمجتمع والتحديات المحتملة والهدف الرئيس منه والمواد التي درسها الطلبة في المدرسة والمتعلقة بهذا التخصص، إضافة لذكر بعض الأمثلة حول الوظائف المتوفرة في الوقت الحاضر والتابعة لأفضل الشركات والمهارات اللازمة.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس الخدمات الأكاديمية وشؤون الطلبة في جامعة خليفة: «يسعدنا أن نتعاون مع مبادلة لتنظيم برنامج التدريب الوظيفي المشترك بين جامعة خليفة ومبادلة وتسليط الضوء على الدور الهام لإعداد الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث ستساهم المواد التي سيغطيها هذا البرنامج في تعزيز دور الطلبة في التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل فعال من خلال التكيف مع أحدث التطورات التكنولوجية في تلك المجالات. ومن ناحية أخرى، سيساهم المشروع الشامل الذي سيقدمه الطلبة في تحفيزهم على رسم طريقهم وخططهم المستقبلية في مجال العمل، وهو الهدف الأساسي من الخبرات التعليمية المترتبة على هذا البرنامج».

من جانبها، قالت فاطمة المرزوقي، مديرة قسم التوطين في شركة مبادلة: «يسعى برنامج التوطين في شركة مبادلة إلى تقديم المعرفة والخبرات وصنع التغيير في أبوظبي وبناء المجتمع وتطوير القدرات وإيجاد الوظائف المستدامة للمواطنين الإماراتيين. وفي هذا الإطار، ستساهم شراكتنا مع جامعة خليفة في دعم عملية توفير البرامج المتطورة التي تثقف الشباب الإماراتي في مجال الفرص الوظيفية وتمهيد الطريق أمامهم لمستقبل أكثر جدوى واستدامة».

جلسات

سيخصص البرنامج جلسات في علوم الفضاء تغطي علوم الأرض وعلم الفلك والطيران، حيث ستتضمن مقدمة حول الأقمار الصناعية المصغرة ومشاريع مختبر ياه سات للفضاء التي أجريت في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار ومركز الفضاء وعلوم الكواكب. وفي مجال علوم الكمبيوتر والروبوتات، سيحظى الطلبة بمقدمة حول الذكاء الاصطناعي ومبادئه الأساسية وتطبيقاته، في حين ستغطي الجلسات المتعلقة بالطاقة مجموعة القضايا الراهنة المرتبطة بالطاقة المستدامة وتكنولوجيات إنتاج الطاقة والمبادئ الأساسية في مجال المفاعلات النووية والطاقة النووية ودمج الطاقة النووية في مصادر الطاقة في دولة الإمارات.

يذكر أن جلسات علوم الحياة والصحة ستركز على علم الأحياء والعلوم الطبية الحيوية والطب، أما جلسات الاتصالات والأمن الإلكتروني فستتمحور حول أنظمة الاتصالات التناظرية والرقمية.