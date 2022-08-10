«صحة»: التطبيب عن بُعد دفعة قوية للسياحة العلاجية

أبوظبي (وام)

شهدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تحولاً في خدماتها الواسعة للتطبيب عن بُعد عبر قنوات اتصال رئيسية للمرضى الأجانب الذين يبحثون عن رعاية طبية متخصصة في أبوظبي. يعد «نظام الرعاية الصحية القوي في أبوظبي» معززاً بالمهنيين الطبيين المدربين تدريباً ذا مستوى عال يسرع من جعلها المدينة المفضلة للسياحة العلاجية. ووفقاً لتصنيف مؤشر السياحة العلاجية لعام 2020، احتلت أبوظبي المرتبة 8 كأفضل وجهة عالمية للسياحة العلاجية.

ومع قرابة 50.000 استشارة افتراضية في عام 2021 تمثل عيادة «صحة» الافتراضية للتطبيب الخارجي عن بُعد التزام الشركة بزيادة الوصول العالمي إلى نظام الرعاية الصحية في أبوظبي، كما أطلقت خدمات متخصصة للتطبيب عن بعد للمرضى النفسيين وتطبيق «صحة» للهواتف الذكية حتى يتمكن المرضى من جميع أنحاء العالم من الوصول بسهولة إلى خدمات «صحة» المتنوعة من خلال عدة قنوات. فقد أكمل أطباء من مستشفى توام مؤخراً بنجاح جراحة طفيفة التوغل في العمود الفقري على مريضة التطبيب عن بعد في الخارج، وكانت تعاني من حالة حادة في العمود الفقري أدت إلى ألم مزمن وموهن لأكثر من تسع سنوات.

من جانبها، قالت المريضة عن تجربتها مع مستشفى توام: «كانت أبوظبي ومستشفى توام الخيار الأمثل لعمليتي الجراحية.. كانت ميزة التطبيب عن بعد نعمة كبرى بدءاً من النقطة التي حددت فيها موعدي الأول وصولاً للمتابعة ما بعد العملية.. لقد كانت حياتي قبل الجراحة صعبة للغاية لكن اليوم، وبفضل جهود الدكتور زياد وفريقه أعيش حياة خالية من الألم، وأتطلع إلى أن أتمكن أخيراً من العيش والاستمتاع بحياتي».

فريق جاهز

قال الدكتور محمد زياد الجيعان استشاري جراحة العظام في مستشفى توام: «تواصلت المريضة معنا من خلال خدمة التطبيب عن بعد وكانت تعاني من ألم شديد وقت تشخيصها». وأضاف: «أن فريقنا في توام مجهز تجهيزاً جيداً لتقديم المساعدة الطبية للمرضى الأجانب المحتاجين للرعاية الطبية وتمت جراحة العمود الفقري طفيفة التوغل بنجاح، وتم نقل وتحريك المريضة من خلال العلاج الطبيعي في اليوم التالي وفي غضون أسبوعين، عادت إلى بلدها الأم وتمت مراقبتها من قبل فريقنا عبر متابعات التطبيب عن بعد المنتظمة، واليوم تعيش المريضة حياة طبيعية خالية من الألم».