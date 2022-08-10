مليون مستفيد من «كن واعياً» بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملتها الأمنية التوعوية «كن واعياً» التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة ‏التحريات ‏والمباحث الجنائية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي استهدفت شرائح مجتمعية مختلفة لتوعيتهم بطرق متنوعة حول أساليب وطرق الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، واستمرت لمدة شهر.

وأعلن العميد عارف حسن بن هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، عن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها المتمثلة في نشر التوعية الأمنية ‏ضمن نطاق واسع للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، حيث استفاد من الحملة مليون و18 ألف ‏مستفيد خلال 30 يوماً، وقد حقق التواصل المباشر مع المجتمع من خلال المنصة التفاعلية في «الزاهية ‏سيتي سنتر» استقطاب ‏4000 زائر، و677 ألف مشاهدة لما تتضمنه المنصة عبر الإعلاميين ومؤثري وسائل ‏التواصل الاجتماعي على حساباتهم خلال زيارتهم للمنصة.

وأشار إلى أن رسائل التوعية عبر مختلف ‏شاشات العرض للشركاء حققت 6 آلاف و768 مشاهدة عبر شاشات «سينما فوكس»، و290‏ ألف مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة، و40 ألف مشاهدة عبر مختلف المواقع ‏الإخبارية، إلى جانب المستفيدين من 175 شاشة صراف آلي تابعة لمصرف الشارقة الإسلامي المنتشرة في ‏الدولة.‏

تعزيز الأمن والأمان

أكد العقيد عمر أحمد بو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن حملة «كن واعياً» ركزت على توعية كافة الشرائح، بمختلف الأعمار وخصوصاً الأطفال، ‏من خلال تعريفهم بخطورة الابتزاز الإلكتروني وأساليبه المختلفة التي قد تواجههم في حال تعرضهم للاحتيال، من خلال ما لمسته المنصة التفاعلية، مؤكداً على أهمية مثل هذه الحملات الأمنية على كافة المستويات، الأمر الذي يجسد استراتيجية شرطة الشارقة ووزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان.