«الإمارات للمزادات» تفتتح مكتباً بمحكمة الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للمزادات، عن افتتاح مكتب جديد في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية في إطار شراكتها الاستراتيجية المتنامية مع وزارة العدل، ويأتي افتتاح المكتب الذي يعتبر الفرع الثاني للشركة في إمارة الفجيرة والـ 30 على مستوى دولة الإمارات، انطلاقاً من سعيها إلى دعم الأعمال في المحكمة وتعزيز التكامل والتنسيق مع كافة المحاكم في الدولة.

حضر الافتتاح، المستشار الدكتور عبد الناصر الشحي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، والمستشار سعيد الذباحي المحامي العام لنيابة الفجيرة الكلية، وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وعدد من المسوولين.