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شرطة دبي تبحث التعاون مع «المسؤولية المجتمعية»

خالد شهيل لدى استقباله نهى الهرمودي ووفد الصندوق (من المصدر)
11 أغسطس 2022 01:35

دبي (الاتحاد)

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استقبل العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، في نادي الضباط، نهى الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، وحمدة النعيمي، مسؤولة المشاريع في الصندوق، بحضور الملازم علياء محمد رئيس قسم المبادرات المجتمعية بالوكالة بشرطة دبي.
وأكد العميد خالد شهيل، أن القيادة العامة لشرطة دبي، جهة شرطية رائدة في مختلف المجالات بما فيها المبادرات الداعمة للمسؤولية المجتمعية، والتي أولتها اهتماماً جوهرياً في كافة الخطط الاستراتيجية التي تطلقها، إيماناً منها بأهمية هذا الجانب في حماية المجتمع، وتعزيز شعوره بالأمن والأمان، وإسعاده للوصول إلى جودة الحياة في الإمارة. 

شرطة دبي
المسؤولية المجتمعية
خالد شهيل
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