الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محاكم رأس الخيمة تحقق أعلى نسبة فصل بالقضايا

أحمد الخاطري
11 أغسطس 2022 01:35

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
1640 مخالفة وإنذاراً لمؤسسات لم تلتزم باشتراطات الصحة العامة في رأس الخيمة
«المنازل الآمنة».. حملة برأس الخيمة

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة الفصل في 98% من القضايا المدنية والجزائية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما نظرت المحاكم 5857 قضية مدنية وجزائية، في ضوء التقرير النصف سنوي الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي حول سير العمل القضائي ونتائجه.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، أن سرعة الفصل في القضايا وكفاءة العمل القضائي في الإمارة، وسهولة الإجراءات، ساهمت بشكل كبير في إنجاز القضايا والبت فيها بشكل سريع من دون الإخلال بحقوق المتقاضين ورفع مستويات السعادة وجودة حياة السكان برأس الخيمة.
وأشار الخاطري، إلى أن محاكم رأس الخيمة، نظرت 3343 قضية مدنية، و2514 قضية جزائية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد القضايا المنظورة إلى 5857 قضية، مدنية وجزائية، بينما بلغ عدد القضايا المحكوم فيها 5723 قضية، منها 3258 قضية مدنية، و2465 قضايا جزائية. لتصل نسبة الفصل في القضايا المدنية 97.74%، وفي القضايا الجزائية بنسبة 98%. وبين أن القضايا التي نظرتها محكمة التمييز في القضايا المدنية والجزائية بلغت 210 قضية، فصلت في 197 قضية منها، بنسبة قاربت 94%، في المقابل نظرت محكمة الاستئناف عدد 812 قضية مدنية وجزائية، حكمت في 799 منها، بنسبة فصل 99% تقريباً.

رأس الخيمة
محاكم رأس الخيمة
آخر الأخبار
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
دنيا
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
اليوم 12:03
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
عربي ودولي
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©