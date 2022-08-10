محاكم رأس الخيمة تحقق أعلى نسبة فصل بالقضايا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة الفصل في 98% من القضايا المدنية والجزائية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما نظرت المحاكم 5857 قضية مدنية وجزائية، في ضوء التقرير النصف سنوي الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي حول سير العمل القضائي ونتائجه.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، أن سرعة الفصل في القضايا وكفاءة العمل القضائي في الإمارة، وسهولة الإجراءات، ساهمت بشكل كبير في إنجاز القضايا والبت فيها بشكل سريع من دون الإخلال بحقوق المتقاضين ورفع مستويات السعادة وجودة حياة السكان برأس الخيمة.

وأشار الخاطري، إلى أن محاكم رأس الخيمة، نظرت 3343 قضية مدنية، و2514 قضية جزائية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد القضايا المنظورة إلى 5857 قضية، مدنية وجزائية، بينما بلغ عدد القضايا المحكوم فيها 5723 قضية، منها 3258 قضية مدنية، و2465 قضايا جزائية. لتصل نسبة الفصل في القضايا المدنية 97.74%، وفي القضايا الجزائية بنسبة 98%. وبين أن القضايا التي نظرتها محكمة التمييز في القضايا المدنية والجزائية بلغت 210 قضية، فصلت في 197 قضية منها، بنسبة قاربت 94%، في المقابل نظرت محكمة الاستئناف عدد 812 قضية مدنية وجزائية، حكمت في 799 منها، بنسبة فصل 99% تقريباً.