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3 خيول إلى سفراء الأمان في دبي

عبدالرحمن الشاعر والحضور خلال تسليم الخيول (من المصدر)
11 أغسطس 2022 01:35

دبي (الاتحاد) 

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أهدت القيادة العامة لشرطة دبي 3 خيول من إسطبلات مركز شرطة الخيالة إلى 3 من «سفراء الأمان» المُنضمين إلى برنامج «سواعد الأمان»، الذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في شرطة دبي، وتمكينهم من تنفيذ العديد من المهام الشرطية التخصصية في مختلف الحقول العلمية خلال إجازة الصيف.
وبحضور العميد عبد الرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، سلم الرائد ضاحي الجلاف المهيري مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة، الخيول إلى سفراء الأمان سيف علي النقبي، وسلطان خالد الشامسي، وميرة علي الحاج، وذلك في مقر مركز شرطة الخيالة بمنطقة العوير.
 وأكد الرائد ضاحي الجلاف أن إهداء الخيول إلى سفراء الأمان يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع بكافة أطيافه، مشيراً إلى أن إهداء الخيول جاء بعد التحاقهم ببرنامج «سواعد الأمان» خلال فترة إجازة الصيف، وحصولهم على تدريب على مهارات وأساسيات التعامل مع الخيول في مركز شرطة الخيالة.

شرطة دبي
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الخيالة
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