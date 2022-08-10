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إنجاز 214 رخصة بناء في دبا الفجيرة

مساع لتحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية (أرشيفية)
11 أغسطس 2022 01:35

فهد بوهندي (دبا الفجيرة)

 كشفت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط قسم المباني عن إنجاز 214 رخصة بناء جديدة منذ بداية العام، وحتى أبريل من العام الجاري، تمثلت في (120) رخصة بناء سكنية، و(48) رخصة بناء صناعية وخدمات، و(12) رخصة بناء لأرض زراعية، (34) رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، بالإضافة إلى اعتماد (247) شهادة إنجاز.
ومن جهته، أوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة لـ«الاتحاد»، أن البلدية تنظم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة، وكذلك المواقع قيد الإنشاء للتأكد من تطبيقهم اشتراطات البناء الآمن، وتطبيق كافة شروط الأمن والسلامة، وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير (53) مخالفة على المنشآت، والتي تضمنت أغلبيتها عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، إلى جانب إنشاء مظلات أو كرفانات مؤقتة خارج حدود الأرض ومن دون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة من دون ترخيص، وكذلك رمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، بالإضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري، إلى جانب عدم إتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية. 

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مشاريع عمرانية
قال حسن اليماحي إن البلدية تسعى إلى تحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية، من خلال المتابعة والإشراف على سير العمل، والتحقيق من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، مما يسهم في تحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشاريع العمرانية المختلفة.

دبا الفجيرة
بلدية دبا الفجيرة
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