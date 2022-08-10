توعية أصحاب محال بيع الطيور وأسماك الزينة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات البلدية ممثلاً في إدارة الصحة العامة، حملة ميدانية توعوية، استهدفت أصحاب محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة والعاملين فيها، بهدف تثقيفهم بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المحلات ومراعاة قانون الرفق بالحيوان وتطبيق اللوائح والأنظمة.

وشهدت الحملة، التي استمرت لمدة 10 أيام متواصلة، إجراء 65 زيارة للمحلات المستهدفة داخل وخارج جزيرة أبوظبي، قام بها فريق من كادر الأطباء البيطريين في البلدية- إدارة الصحة العامة، من المشرفين على الزيارات التفتيشية اليومية والحملات التوعوية لمراقبة محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة.

وتضمنت الحملة زيارة 28 محلاً في سوق الميناء بأبوظبي، في حين توزعت الزيارات الـ37 الأخرى على المحلات المستهدفة داخل جزيرة أبوظبي، والمحلات المتواجدة في مراكز التسوق التجارية، بالإضافة إلى محلات في كل من: الوثبة، والشهامة، وبني ياس، والباهية.

وتابع فريق الأطباء البيطريين تطبيق الاشتراطات الصحية في المحلات التي شملتها الزيارات، والحالات الصحية للحيوانات والطيور المعروضة للبيع، والتأكد من تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان واللوائح التنفيذية، والالتزام والقوانين والأنظمة، وكذلك توعية وتثقيف الفئات المستهدفة من الحملة بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها.