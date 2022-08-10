طرق دبي تفوز بـ«أفضل الأعمال 2022»

دبي (وام)

فازت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في مركز التحكم الموحد بجائزة «أفضل الأعمال 2022»، وذلك عن فئة أفضل استخدام مبتكر وإبداعي للتكنولوجيا. جاء تحقيق «طرق دبي» لهذا الإنجاز الجديد من خلال مشاركتها في الجائزة عن مركز التحكم الموحد الذي يعد من أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية وقدرته على تحقيق التكامل والتحكم في جميع وسائل النقل الجماعي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي والمواصلات العامة ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري، إلى جانب مراكز التحكم بالأنظمة المرورية وكذلك التخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة. وتم تطوير مركز التحكم الموحد بإجراءات المرونة ليدير شبكة نقل مكونة من 5 آلاف كيلو متر من الطرق و1700 حافلة مواصلات عامة وأكثر من 10 آلاف مركبة أجرة وحركة 129 قطار مترو بإجمالي 645 عربة و54 محطة مترو منها 7 محطات لمسار 2020 و11 تراماً بواقع 11 محطة، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزية التي تضم شاشة عملاقة مساحتها 53 متراً مربعاً، وترتبط بأكثر من 34 نظاماً تقنياً داخل الهيئة حيث يمكن تحقيق التكامل بينها بصورة آنية.