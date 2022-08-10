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«تاكسي دبي» تعيد مليون درهم وآلاف المفقودات لأصحابها

"تاكسي دبي"
10 أغسطس 2022 18:33

أعادت مركبات الأجرة في دبي أكثر من مليون درهم وآلاف المفقودات الثمينة إلى أصحابها خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.
وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على موقع تويتر، «مفقودات في مركبات الأجرة بدبي رُدت لأصحابها خلال النصف الأول من 2022 بفضل أمانة وصدق السائقين».
وتمثلت المفقودات في:
1,27 مليون درهم
12410 هواتف متحركة
2819 جهازاً إلكترونياً
766 جواز سفر
342 جهاز حاسوب محمول.
وأثنى الحساب على «أمانة وصدق السائقين».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تاكسي دبي
مفقودات
سيارة أجرة
سائق
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