الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محكمة في أبوظبي تدين أميركياً بجرائم غسل الأموال

أرشيفية
10 أغسطس 2022 18:29

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي المتهم عاصم عبدالرحمن غفور أميركي الجنسية، في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته إذ قضت حضوريا بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة.

تعود تفاصيل القضية، إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات مالية دولية دون إثبات مصدرها.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال و التي أصدرت حكمها المعارض فيه بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.. وللمتهم الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر خلال المدة المحددة قانونا. 

أخبار ذات صلة
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
سيرينا «الوداع» قبل «الاعتزال»!
المصدر: وام
محكمة أبوظبي
أميركا
الإمارات
آخر الأخبار
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
دنيا
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
اليوم 12:03
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
عربي ودولي
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©