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طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
10 أغسطس 2022 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الجمعة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. 
حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:46. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 09:37 والمد الثاني عند الساعة 20:44 والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:29. 

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المصدر: وام
طقس الإمارات
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