«الإمارات للخدمات الصحية» توفر خدمات الرعاية النفسية عبر قنوات رقمية
تعبيرية
10 أغسطس 2022 17:42
وفرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منظومة شاملة ومتكاملة من الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية، وذلك ضمن حزمة من السياسات والتشريعات والضوابط الفاعلة انطلاقاً من حرصها على تعزيز الصحة النفسية باعتبارها إحدى أبرز أولوياتها.
وعمدت المؤسسة إلى استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتوظيف مختلف القنوات الرقمية ضمن منظومتها من الخدمات الذكية، إلى جانب توفير الخطوط الساخنة ومنصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف الحفاظ على الصحة النفسية لدى كافة أفراد المجتمع.
وأكدت الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن القنوات الرقمية التي وفرتها المؤسسة أسهمت في تعزيز آليات التواصل مع مختلف أفراد المجتمع الإماراتي، وحققت تقدماً لافتاً في تعريفهم بالخدمات الصحية التي توفرها جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة، مشيرة إلى حرص المؤسسة على تقديم أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية والصحة النفسية، ضمن منظومة رقمية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية.
وقالت المهيري: إن مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع للمؤسسة، يوفر عدداً من القنوات التي تتيح للمتعاملين الاستفادة من خدماته الصحية، ضمن باقة من النظم والتشريعات التي تحافظ على الخصوصية وتحقق الأهداف المرجوة من خلال تشجيع المتعاملين على التواصل والاستفادة من منظومة الخدمات الذكية والمتقدمة التي يوفرها المستشفى.
تضمنت القنوات التي تتيحها المؤسسة لجميع المتعاملين مبادرة «تحدث لنسمعك» باعتبارها خط مساعدة متوفراً من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً عبر الرقم 8008877 وتهدف إلى تقديم الاستشارات والدعم النفسي عبر الهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني Alamal.consultations@ehs.gov.ae بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية.
كما توفر عبر منصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حزمة من البرامج التوعوية المتنوعة الهادفة لتحسين جودة الحياة، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لتعزيز الوعي الاجتماعي فيما يتعلق بالأمراض النفسية، بالتعاون مع وسائل الإعلام وعبر منصاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
يقدم البرامج مختصون في الصحة النفسية من العاملين في مرافق المؤسسة والهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية بشكل دوري على منصات المؤسسة وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها والتي تشمل إنستغرام: @EHSUAE وتويتر @EHSUAE وفيسبوك: Emirates Health Services - UAE ويوتيوب: Emirates Health Services ولينكد إن: Emirates Health Services - UAE. يعد/مستشفى الأمل للصحة النفسية/ أكبر منشأة للرعاية الصحية النفسية في الدولة، وهو مصمم وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية للطب النفسي ويتضمن ست مجموعات إكلينيكية أكاديمية، إضافة إلى خدمة الطوارئ ولكل منها فريق متكامل يضم الأطباء النفسيين والاستشاريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وفريق الخدمات المساندة من اختصاصيي النطق والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، إضافة إلى أطباء الأسرة والأطباء الممارسين.
ويقدم المستشفى خدمات الصحة النفسية التخصصية عبر مجموعات أكاديمية سريرية/CAGs/ ويندرج تحت كل مجموعة إكلينيكية أكاديمية خدمات الرعاية الخارجية وخدمات الرعاية الداخلية وخدمات الصحة النفسية المجتمعية التي تشمل فرق الزيارات المنزلية، ومركز الرعاية النهارية، وشبكة العيادات الإلكترونية للصحة النفسية المجتمعية في مراكز الرعاية الأولية، وخدمات طوارئ الطب النفسي لاستقبال الحالات الطارئة من إمارة دبي والإمارات الشمالية على مدار 24 ساعة.
وتتضمن المجموعات الإكلينيكية الأكاديمية في المستشفى «الطب النفسي للبالغين»، ويوفر خدمات العيادات الداخلية والعيادات الخارجية، وخدمات الطوارئ، والخدمات المجتمعية، وخدمات العلاج بالجلسات الكهربائية، وخدمة الرعاية النهارية التأهيلية التي توفر برامج تأهيلية نفسية واجتماعية ومهنية للمرضى الذين يعانون من أمراض نفسية مزمنة.
وتوفر المجموعات «الطب النفسي للأطفال والمراهقين» للفئة العمرية أقل من 18 سنة من خلال العيادة الخارجية طوال أيام الأسبوع، عدا العطل الرسمية.
وتعمل العيادة في يوم الاثنين إلى الفترة المسائية، فيما يوفر «الطب النفسي لكبار المواطنين» من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق من خلال العيادة الخارجية طوال أيام الأسبوع، عدا العطل الرسمية.
فيما يوفر المستشفى قسم «العلاج من الإدمان» للفئة العمرية بين 18 و60 سنة من خلال الأقسام الداخلية للذكور والإناث، بالإضافة إلى قسم «الطب النفسي لأصحاب الهمم» ويقدم خدمة التقييم والرعاية اللازمة لفئة البالغين من أصحاب الهمم بقسم العيادات الخارجية والأقسام الداخلية للجنسين وكذلك قسم «الطب العدلي».
ويقدم كل من مستشفى الكويت بالشارقة ومستشفى القاسمي للنساء والولادة ومستشفى القاسمي ومستشفى خورفكان ومستشفى عبيد الله ومستشفى الفجيرة ومستشفى مسافي حزماً متنوعة من خدمات الصحة النفسية، وذلك ضمن العيادات الخارجية التي توفر بدورها خدمة التقييم والعلاج من قبل فريق متعدد التخصصات وخدمة العيادة الإلكترونية للصحة النفسية وخدمة عيادة خارجية لعلاج الأطفال والمراهقين.
كما يقدم 39 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة خدمات الصحة النفسية للمجتمع في الإمارات، وتشمل التقييم النفسي ومتابعة الحالات والعلاج والإرشاد والتوجيه النفسي والأسري والدعم والتمكين الاجتماعي.