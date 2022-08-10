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حمدان بن زايد يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من فيضانات بلوشستان بباكستان

حمدان بن زايد يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من فيضانات بلوشستان بباكستان
10 أغسطس 2022 15:04

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في إقليم بلوشستان الباكستاني، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

وبدأت الهيئة على الفور في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الإغاثي لتلبية احتياجات آلاف الأسر من الغذاء ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى.

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واستهدفت الهيئة بمساعداتها في هذه المرحلة أكثر المناطق تضررا من الفيضانات في الإقليم، خاصة محافظتي لازبيلا وجلمكسي. وستسير الهيئة في مرحلة لاحقة قوافل إغاثية الى المناطق الأخرى في الإقليم، سعيا منها لمساعدة سكانها على تجاوز ظروفهم الراهنة وتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها في مجالات الغذاء ومستلزمات الإيواء.

وحرصت الهيئة على تخصيص مساعدات تراعي احتياجات أكثر الفئات احتياجا مثل الأطفال والنساء وأصحاب الهمم و كبار السن و الشرائح الضعيفة ضمن برامجها الإنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
الإمارات
باكستان
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