الطاقة والبنية التحتية تدعو إلى الحذر لاعتزامها فتح بوابات عدد من السدود

دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجمهور والقاطنين في مناطق سدود الحيل ولبن وصفد إلى اخذ الحيطة والحذر نظراً لاعتزامها فتح بوابات تلك السدود الساعه 12 ظهرا مما سيؤدي إلى جريان المياه فيها، وتأمل الوزارة من الجمهور التعاون والالتزام بتعليمات السلامة.

تدعو وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجمهور والقاطنين في مناطق سدود الحيل ولبن وصفد إلى اخذ الحيطة والحذر نظراً لاعتزامها فتح بوابات تلك السدود الساعه 12 ظهرا مما سيؤدي إلى جريان المياه فيها، وتأمل الوزارة من الجمهور التعاون والالتزام بتعليمات السلامة. pic.twitter.com/Q8cfTmSOP5 — وزارة الطاقة والبنية التحتية (@MOEIUAE) August 10, 2022