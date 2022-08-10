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الطاقة والبنية التحتية تدعو إلى الحذر لاعتزامها فتح بوابات عدد من السدود

الطاقة والبنية التحتية تدعو إلى الحذر لاعتزامها فتح بوابات عدد من السدود
10 أغسطس 2022 12:04

دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجمهور والقاطنين في مناطق سدود الحيل ولبن وصفد إلى اخذ الحيطة والحذر نظراً لاعتزامها فتح بوابات تلك السدود الساعه 12 ظهرا مما سيؤدي إلى جريان المياه فيها، وتأمل الوزارة من الجمهور التعاون والالتزام بتعليمات السلامة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
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