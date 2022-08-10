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تعزيز الوعي المروري لسائقي مركبات الأجرة في أبوظبي

تعزيز الوعي المروري لسائقي مركبات الأجرة في أبوظبي
10 أغسطس 2022 10:56

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية لسائقي الأجرة بمطار أبوظبي الدولي عقدت بمسرح مديرية المرور والدوريات وركزت على السلامة المرورية وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للمطارات / اداك/.

وحث العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات سائقي مركبات الأجرة بمطار أبوظبي الدولي على الوقوف في الأماكن الآمنة لصعود ونزول الركاب، وخفض السرعات والاهتمام بالمركبة وصيانتها ومراعاة أساليب القيادة السليمة والآمنة، وتم تقديم المبادرة التوعوية عن طريق عرض مقاطع تعريفية حول السلوكيات السلبية للسائقين على الطريق وحثهم على التقيد بالسرعات المحددة على طرق إمارة أبوظبي.

وأوضح الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات أن التوعية ركزت على ضرورة الاهتمام بهيكل السيارة وسلامة الإطارات وعدم ترك السيارة في حالة تشغيل والذهاب بعيداً عنها وعدم الوقوف المفاجئ لأي سبب من الأسباب. كما شملت التعريف بمخاطر الانشغال عن الطريق وعدم الالتزام بمسافة الأمان بين المركبات وغيرها. 

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المصدر: وام
أبوظبي
شرطة أبوظبي
سائقي الأجرة
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